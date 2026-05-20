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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 18. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrere Hauptversammlungen großer Konzerne im Fokus
    • Q1 und Q2 Zahlen wichtiger US Unternehmen am 20. Mai
    • Verbraucherpreise und FOMC Protokoll prägen Märkte
    TAGESVORSCHAU - Termine am 18. Mai 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 20. Mai

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
    10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung
    10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung
    10:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Waiblingen
    10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Arag, Jahreszahlen, Düsseldorf
    10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung
    10:30 NLD: Euronext, Hauptversammlung
    11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung
    11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung
    11:00 DEU: SMS group, Jahreszahlen, Mönchengladbach
    12:30 USA: Hasbro, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen
    14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung
    14:00 USA: Blackrock, Hauptversammlung
    14:00 USA: GE Vernova, Hauptversammlung
    15:00 USA: Travelers, Hauptversammlung
    16:00 USA: Halliburton, Hauptversammlung
    16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung
    17:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung
    18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung
    20:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung
    22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Target, Q1-Zahlen
    USA: Intuit, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 4/26
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    16:30 USA: EIA-Ölbericht
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Beginn Energieministerkonferenz mit Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU), Norderney

    09:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über baden-württembergische Landesgrundsteuer, München °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





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