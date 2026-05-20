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    DAX-FLASH

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    Verluste erwartet - Schwache Vorgaben, Anspannung vor Nvidia-Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaukelkurs im Dax, vor Xetra bei 24.224
    • Kletterte bis 24.690 und schloss zwei Wochen Lücke
    • Nvidia meldet nach Handelsschluss, Markt reagiert
    DAX-FLASH - Verluste erwartet - Schwache Vorgaben, Anspannung vor Nvidia-Zahlen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Schaukelkurs im Dax setzt sich fort: Nach seiner deutlichen Erholung bis Dienstagmittag lässt der deutsche Leitindex am Mittwoch bei schwachen Vorgaben aus Asien zunächst weiter Federn. Der Broker IG taxierte den Dax etwa drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 24.224 Punkte. Tags zuvor war der Dax in der Hoffnung auf Entspannung in Nahost am Mittag bis auf 24.690 Punkte geklettert und hatte damit eine zwei Wochen alte Kurslücke im Chart geschlossen. Danach verließen ihn die Kräfte und das Kursplus schmolz bis zum Handelsende merklich zusammen.

    In den USA ging dann der Rückschlag der US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 von ihren jüngsten Rekorden im Zuge der KI-Rally etwas weiter. Die Anleger warten gespannt auf die Zahlen des KI-Riesen Nvidia , die nun am Abend nach Handelsschluss anstehen. "Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Nvidia sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms.

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    Die Erwartungen sind wie immer hoch. In der Vorwoche hatten Nvidia-Aktien mit dem Nasdaq einen Rekord erreicht - nach einer 44-Prozent-Rally vom Jahrestief Ende März./ag/zb


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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 220,6 auf Nasdaq (20. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,62 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -0,28 %/+35,99 % bedeutet.




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