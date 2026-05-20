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    Nachbörslicher Kurssprung

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    Cava-Aktie schießt hoch: Diese Zahlen lassen Anleger plötzlich jubeln

    Umsatzsprung, mehr Gäste, höhere Prognose: die mediterrane Fast-Casual-Kette Cava liefert Zahlen, die an der Börse zünden. Die Aktie zieht nach Börsenschluss kräftig an – und Anleger wittern neue Chancen.

    Nachbörslicher Kurssprung - Cava-Aktie schießt hoch: Diese Zahlen lassen Anleger plötzlich jubeln
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Nach Börsenschluss hat die Cava-Aktie ein deutliches Zeichen gesetzt. Nach starken Quartalszahlen sprang der Kurs am Dienstag im nachbörslichen Handel an der New York Stock Exchange um fast 8 Prozent nach oben. Grund dafür ist das weiterhin rasante Wachstum der mediterranen Fast-Casual-Kette, die nun sogar ihre Jahresziele anhebt.

    Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 32,2 Prozent auf 434,4 Millionen US-Dollar. Damit übertraf Cava die Erwartungen der Wall Street, die bei 418,5 Millionen US-Dollar gelegen hatten, deutlich. Ein wichtiger Treiber war die Expansion: Binnen eines Jahres kamen 92 neue Restaurants hinzu, zuletzt auch in mehreren Bundesstaaten des Mittleren Westens.

    Mehr Gäste – trotz schwächerer Branche

    Besonders aufmerksam dürften Anleger auf die Entwicklung der vergleichbaren Restaurantumsätze geblickt haben. Diese legten um 9,7 Prozent zu. Laut Unternehmen war dafür vor allem eine höhere Gästezahl verantwortlich. Das ist bemerkenswert, da große Teile der Restaurantbranche zuletzt mit einer nachlassenden Nachfrage zu kämpfen hatten.

    Auch beim Gewinn je Aktie überraschte Cava positiv. Bereinigt verdiente der Konzern 20 Cent je Aktie. Analysten hatten lediglich mit 17 Cent gerechnet. Zwar lag der Wert unter den 22 Cent aus dem Vorjahreszeitraum, doch das Unternehmen erklärte die Differenz unter anderem mit geringeren Steuervorteilen aus aktienbasierter Vergütung sowie höheren Abschreibungen.

    Cava hebt Prognose an

    Nach dem starken Jahresauftakt legt das Management nun nach. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Cava nun 75 bis 77 neue Restaurants. Beim Wachstum der vergleichbaren Umsätze peilt das Unternehmen nun 4,5 bis 6,5 Prozent an, zuvor waren 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt worden.

    Auch die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis wurde angehoben. Es soll nun zwischen 181 und 191 Millionen US-Dollar liegen, zuvor waren 176 bis 184 Millionen US-Dollar prognostiziert worden. Zwar rechnet Cava mit höheren Kosten vor Neueröffnungen, doch die operative Dynamik scheint dies aktuell mehr als auszugleichen.

    Die Wachstumsstory lebt wieder

    Entsprechend deutlich fiel die Reaktion an der Börse aus. Nach der Veröffentlichung der Zahlen kletterte die Aktie nach Börsenschluss zeitweise um fast acht Prozent auf 84,54 US-Dollar je Anteilschein. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus somit auf 29 Prozent. Dies ist auch deshalb bemerkenswert, da Investoren im Jahr 2025 noch Zweifel hatten, ob die rasante Expansion der Kette an Tempo verlieren könnte.

    Nun wirkt es, als würde Cava genau diese Sorgen vorerst zerstreuen. Entscheidend bleibt allerdings, ob das Unternehmen seinen Wachstumskurs auch in neuen Märkten fortsetzen kann. Für den Moment gilt jedenfalls: Cava hat geliefert – und die Börse feiert.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die CAVA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 78,12USD auf NYSE (20. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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