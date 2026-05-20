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    Erneut russische Angriffe auf ukrainische Städte

    Für Sie zusammengefasst
    • Nächtliche russische Drohnenangriffe auf Städte
    • Mindestens elf Verletzte in Odessa Dnipro Konotop
    • Verletzte in Konotop ohne Rettungswagen in Autos
    Erneut russische Angriffe auf ukrainische Städte
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Russland hat auch in der Nacht wieder ukrainische Städte und Regionen angegriffen. Ukrainische Behörden meldeten nach russischen Drohnenangriffen mindestens elf Verletzte sowie mehrere zerstörte Gebäude in den Städten Odessa, Dnipro und Konotop. Von unabhängiger Seite sind diese Angaben nicht überprüfbar.

    In dem Gebiet Sumy wurden in der Stadt Konotop mehrere Gebäude getroffen, wie Militärgouverneur Oleh Hryhorow auf Telegram schrieb. Dabei seien mindestens sechs Menschen verletzt worden. Der Bürgermeister der Stadt Konotop, Artem Semenichin, sagte laut einem Medienbericht, wegen Mangels an Rettungswagen würden die Verletzten in privaten Fahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Museum sei beschädigt worden.

    Auch in anderen Teilen der Ukraine gab es Verletzte: In Dnipro seien mindestens fünf Menschen durch russische Angriffe verletzt worden, zwei von ihnen schwer, schrieb der Chef der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, auf Telegram. Zudem seien Lebensmittellagerhallen zerstört worden.

    Auch in Odessa wurden erneut mehrstöckige Wohnhäuser und Fahrzeuge getroffen, wie der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, auf Telegram schrieb. Ein Gebäude sei durch den Angriff völlig zerstört worden. Information über Verletzte oder Todesopfer gab es zunächst nicht.

    Dnipro und Odessa werden von Russland immer wieder mit Raketen und Drohnen unterschiedlichen Typs angegriffen. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen Angriffskrieg Russlands./hme/DP/zb






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