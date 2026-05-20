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    Baloise Swiss Property Fund: Erfolgreiches Halbjahresergebnis 2025/26

    Der Baloise Swiss Property Fund setzt seinen Wachstumskurs fort: starkes Halbjahr, überlegene Performance, gezielte Akquisitionen und sinkende Mietausfälle stärken das Immobilienportfolio.

    Baloise Swiss Property Fund: Erfolgreiches Halbjahresergebnis 2025/26
    • Erfolgreiches Halbjahr 2025/26: Performance 5,8% (Börsenkurs von CHF 136.00 auf CHF 140.80 nach Ausschüttung) und deutlich über dem SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (0,6%).
    • Portfolioausbau durch Akquisitionen; Mitte Januar Erwerb einer hochwertigen Gewerbeliegenschaft in Olten (erstklassige Mikrolage, WAULT ≈ 5 Jahre) mit zusätzlichen jährlichen Soll-Mieterträgen von rund CHF 935’000.
    • Geplante Kapitalerhöhung von rund CHF 150 Mio. und Liegenschaftszukäufe im Umfang von rund CHF 300 Mio. (bis zu 14 Objekte) zur weiteren Diversifikation und Wachstum des Fonds.
    • Deutlicher Anstieg der Soll-Mieterträge: CHF 29.55 Mio. im HJ 2025/26 vs. CHF 24.34 Mio. Vorjahr (+CHF 5.21 Mio. / +21,4%); Mietausfallrate gesunken auf 2,9%.
    • Erfolgreiche Kernsanierung in Zürich: Per 1. März bezogene Liegenschaft mit energetischer Verbesserung, Umnutzung von Gewerbe in Wohnungen und acht zusätzlichen Wohneinheiten durch Aufstockung.
    • Fondsdaten: Baloise Swiss Property Fund (ISIN CH0414551033, Ticker BALSP) ist an der SIX kotiert; per 31. März 2026 besitzt der Fonds 91 Immobilien im Marktwert von rund CHF 1.38 Mrd.; Fokus auf Core/Core‑plus mit mindestens 50% Wohnen.






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