33 0 Kommentare Baloise Swiss Property Fund: Erfolgreiches Halbjahresergebnis 2025/26

Der Baloise Swiss Property Fund setzt seinen Wachstumskurs fort: starkes Halbjahr, überlegene Performance, gezielte Akquisitionen und sinkende Mietausfälle stärken das Immobilienportfolio.

Erfolgreiches Halbjahr 2025/26: Performance 5,8% (Börsenkurs von CHF 136.00 auf CHF 140.80 nach Ausschüttung) und deutlich über dem SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (0,6%).

Portfolioausbau durch Akquisitionen; Mitte Januar Erwerb einer hochwertigen Gewerbeliegenschaft in Olten (erstklassige Mikrolage, WAULT ≈ 5 Jahre) mit zusätzlichen jährlichen Soll-Mieterträgen von rund CHF 935’000.

Geplante Kapitalerhöhung von rund CHF 150 Mio. und Liegenschaftszukäufe im Umfang von rund CHF 300 Mio. (bis zu 14 Objekte) zur weiteren Diversifikation und Wachstum des Fonds.

Deutlicher Anstieg der Soll-Mieterträge: CHF 29.55 Mio. im HJ 2025/26 vs. CHF 24.34 Mio. Vorjahr (+CHF 5.21 Mio. / +21,4%); Mietausfallrate gesunken auf 2,9%.

Erfolgreiche Kernsanierung in Zürich: Per 1. März bezogene Liegenschaft mit energetischer Verbesserung, Umnutzung von Gewerbe in Wohnungen und acht zusätzlichen Wohneinheiten durch Aufstockung.

Fondsdaten: Baloise Swiss Property Fund (ISIN CH0414551033, Ticker BALSP) ist an der SIX kotiert; per 31. März 2026 besitzt der Fonds 91 Immobilien im Marktwert von rund CHF 1.38 Mrd.; Fokus auf Core/Core‑plus mit mindestens 50% Wohnen.





Lesen Sie auch Rückenwind auch für SAP ServiceNow: Deshalb rät die BofA jetzt zum Kauf der Aktie! 6 Wochen Streak beendet Krypto-ETFs verlieren über 1 Milliarde US-Dollar Die ETF-Falle im Depot So viele ETFs brauchen Anleger wirklich ETF-Depot für Angsthasen So bleiben Sie und Ihr Geld ruhig – und verdienen aber trotzdem Rendite!





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

