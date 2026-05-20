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    US-Großbank JPMorgan geht auf deutschem Markt auf Kundenfang

    Für Sie zusammengefasst
    • Chase startet in Deutschland mit vier Prozent
    • Starker Wettbewerb um Tagesgeld und Neukunden
    • Ausbau zu digitaler Hausbank mit Giro und Kredit
    US-Großbank JPMorgan geht auf deutschem Markt auf Kundenfang
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Auf dem umkämpften Zinsmarkt in Deutschland bekommen Deutschlands Banken weitere Konkurrenz: Die US-Großbank JPMorgan Chase wirbt ab sofort mit ihrer digitalen Privatkundenbank Chase hierzulande um Kundschaft. Erst im Juni 2025 war die spanische Großbank BBVA in Deutschland gestartet und hatte mit einem Zins-Lockangebot für Aufsehen gesorgt.

    Der deutsche Markt gilt als attraktives Pflaster: Ende 2025 summierte sich das Geldvermögen der privaten Haushalte hierzulande nach Zahlen der Bundesbank auf den Rekordwert von rund 9.504 Milliarden Euro, mehr als zwei Drittel davon (37,2 Prozent) sind Bargeld und Einlagen wie Tagesgeld.

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    "Wir haben in Deutschland eine ausgeprägte Sparkultur mit viel ungenutztem Potenzial", sagt Chase-Deutschlandchef Daniel Llano Manibardo, der zuvor für die Direktbank ING tätig war. Ziel sei, Kundinnen und Kunden dauerhaft ein attraktives Angebot zu bieten - auch nach der Angebotsphase, in der Chase für vier Monate vier Prozent Zinsen fürs Tagesgeld bietet.

    Wettbewerb um Neukunden

    Zur Einordnung: Nach Analyse des Vergleichsportals Verivox zahlen bundesweit aktive Geldhäuser Bestandskunden derzeit im Schnitt 1,32 Prozent Zinsen für Tagesgeld. Für Neukunden gibt es befristet bis zu 3,5 Prozent Zinsen.

    "Tagesgeldangebote mit befristeten Neukundenkonditionen sind vor allem für Sparer interessant, die dazu bereit sind, ihr Geld erneut zu einer anderen Bank umzuschichten, wenn die hohen Zinsen nach einigen Monaten auslaufen", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Wer das nicht möchte, sollte beim Zinsvergleich eher auf möglichst attraktive Bestandskundenkonditionen achten."

    Ausbau des Angebots bis Ende 2028

    Schrittweise will Chase ihr App-basiertes Angebot für Privatkunden in Deutschland ausbauen und "zu einer führenden digitalen Hausbank" für Verbraucherinnen und Verbraucher werden. Bis Ende 2028 sollen auch Girokonten, Investment- und Kreditprodukte verfügbar sein. So soll Deutschland für das Institut in Europa der zweite wichtige Markt nach Großbritannien werden, wo Chase den Angaben zufolge seit 2021 bis dato mehr als drei Millionen Kundinnen und Kunden gewonnen hat./ben/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 18,73 auf Lang & Schwarz (20. Mai 2026, 07:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um -0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 73,51 Mrd..

    ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5500 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +7,27 %/+23,16 % bedeutet.




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