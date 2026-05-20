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    Putin sichert Xi verlässliche Energielieferungen in Krise zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland betont seine Rolle als Energielieferant
    • 2025 lieferten 101 Mio t Öl und 49 Mrd m³ Gas
    • Xi fordert dringend Waffenstillstand und Verhandlungen
    Putin sichert Xi verlässliche Energielieferungen in Krise zu
    Foto: Jan Woitas - dpa

    PEKING (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat beim Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping die Bedeutung seines Landes als verlässlicher Energielieferant in Krisenzeiten hervorgehoben. "Vor dem Hintergrund der Krise im Nahen Osten behält Russland weiterhin seine Rolle als zuverlässiger Lieferant von Rohstoffen bei, während China als verantwortungsbewusster Abnehmer dieser Rohstoffe auftritt", sagte Putin zum Auftakt. Er lud Xi auch zum Gegenbesuch 2027 nach Russland ein.

    Mit Blick auf die Nahost- und Golfregion sagte Xi nach chinesischen Angaben, es sei ein umfassender Waffenstillstand dringend nötig, Verhandlungen seien besonders wichtig. Eine frühe Lösung des Konflikts könne helfen, Störungen der Energieversorgung, der Lieferketten und der internationalen Handelsordnung zu verringern.

    Russland ist nach Moskauer Regierungsangaben führender Energieexporteur für China: Im Jahr 2025 wurden 101 Millionen Tonnen Erdöl und 49 Milliarden Kubikmeter Erdgas über Pipelines und in Form von Flüssigerdgas geliefert.

    Putin: Energie-Zusammenarbeit ist "Lokomotive" in Beziehungen

    Trotz ungünstiger äußerer Faktoren zeige die wirtschaftliche Zusammenarbeit Russlands und Chinas eine gute Dynamik, meinte Putin. Im vergangenen Vierteljahrhundert sei der Handel beider Länder um das 30-fache gewachsen und liege seit Jahren solide über 200 Milliarden US-Dollar, sagte er.

    "Die Lokomotive in der russisch-chinesischen Zusammenarbeit ist die Kooperation im Energiebereich", sagte Putin bei dem Treffen mit Xi. Priorität bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit hätten außerdem "große gemeinsame Projekte der Industrie, in der Landwirtschaft, im Verkehrswesen und natürlich im Bereich der Hochtechnologie", sagte Putin.

    Xi: Gefahr eines Rechts des Stärkeren in der Welt

    Putin unterstrich zudem die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Russland und China in angespannten Zeiten. Die Beziehungen seien einer "der wichtigsten stabilisierenden Faktoren auf der internationalen Bühne".

    Xi sagte, die Welt stehe angesichts der veränderten internationalen Lage vor der Gefahr, zum Recht des Stärkeren zurückzufallen. China unterstütze eine weitere Verlängerung des Vertrags über gute Nachbarschaft, Freundschaft und Zusammenarbeit mit Russland und wolle die strategische Zusammenarbeit mit Moskau weiter entschlossen vorantreiben.

    Xi empfing Putin wenige Tage nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump am Morgen in Peking vor der Großen Halle des Volkes mit militärischen Ehren und rotem Teppich./mau/DP/stk




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