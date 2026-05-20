Ölpreise geben leicht nach - Brent kostet aber weiter mehr als 110 Dollar
- Ölpreis leicht gefallen Brent bei 110,76 Dollar
- Blockade der Straße von Hormus seit Ende Februar
- Trump setzte Angriff auf Iran aus nach Bitten
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Brent sank rund ein halbes Prozent auf 110,76 Dollar. Damit bleibt er aber unverändert auf hohem Niveau. Investoren warten weiter auf ein Ende der Blockade der Straße von Hormus, die für den weltweiten Ölhandel immens wichtig ist. Diese ist seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar faktisch blockiert. Öl hat sich deshalb weltweit deutlich verteuert. So kletterte der Brent-Preis seitdem um etwas mehr als die Hälfte nach oben; beim Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sieht es ähnlich aus.
Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, dass er vorerst auf einen angeblich geplanten weiteren Angriff auf den Iran verzichtet hatte. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Deshalb habe er Verteidigungsminister Pete Hegseth und andere US-Militärvertreter angewiesen, die bisherigen Pläne auszusetzen und einen Großangriff auf den Iran erst dann zu beginnen, wenn ein "akzeptables Abkommen nicht erreicht wird".
In der Nacht auf Mittwoch gab es keine nennenswerten Nachrichten rund um den Nahost-Konflikt./zb/stk
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Alles was heute über Iran geschrieben wurde von US Nachrichtenagenturen ist Quatsch. Ich habe iranische Medien mit Übersetzer bemüht, da steht NICHTS, überhaupt nichts von alledem. Ölpreis durch Gelaber gedrückt, um billig einzusteigen und dann kommen die Bomben, so siehts aus. Alles Spekulation, keine Anlageberatung.
Die Begründung ist auch so geil: "Die Befreiung der Schiffe hat so gut geklappt, wir haben deswegen erst einmal aufgehört um die fortgeschrittenen Friedensverhandlungen zu vollenden."
Es geht darum das die US-Märkte nicht abschmieren. Das würde seine Wähler, deren Rente viel mehr auf Aktien basiert als unsere, königlich verärgern.