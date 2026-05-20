JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für H&M von 123 auf 114 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet für das zweite Geschäftsquartal mit einem um 2 Prozent höheren operativen Ergebnis als im Vorjahr, wie sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Bericht am 25. Juni schrieb. Sie sieht allerdings im schwierigen Umfeld mehr Risiken als Chancen bei den Schweden und kappte ihre Schätzung für das operative Ergebnis im Geschäftsjahr um 6 Prozent./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 20:36 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 14,90EUR auf Lang & Schwarz (20. Mai 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 114

Kursziel alt: 123

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

