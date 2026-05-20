Nvidia zündet nächsten KI-Turbo – ausgerechnet in Singapur

Im Mittelpunkt des neuen KI-Forschungszentrums steht die sogenannte Embodied KI, also Künstliche Intelligenz für Roboter, autonome Fahrzeuge und Drohnen. Nvidia will dort gemeinsam mit Universitäten, Unternehmen und Behörden daran arbeiten, KI-Systeme praxistauglicher zu machen und die dafür nötige Infrastruktur effizienter zu gestalten.

Nvidia macht den nächsten großen Schritt im globalen KI-Rennen. Der Chipriese eröffnet in Singapur sein erstes KI-Forschungszentrum im Stadtstaat und konzentriert sich dabei auf ein Gebiet, das weit über klassische Chatbots hinausgeht. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Zeitpunkt ist brisant, denn Singapur möchte sich als regionales KI-Drehkreuz etablieren und schafft dafür gezielt reale Testumgebungen. Noch in diesem Jahr soll ein neues Testfeld starten, auf dem Firmen kommerziell nutzbare Robotik-Anwendungen entwickeln, erproben und validieren können. Zu den ersten Nutzern sollen Certis, DHL, Grab und QuikBot zählen.

Auch die Regierung drückt aufs Tempo. Über das neue "Center for Intelligent Robotics" sollen gemeinsam mit Firmen wie Slamtec, Unitree und QuikBot Anwendungen für Lieferdienste, Reinigung und Sicherheitsdienste getestet werden. Das Ziel besteht darin, menschliche Arbeit nicht zu ersetzen, sondern im Alltag und in der Industrie gezielt zu ergänzen.

Für Nvidia ist Singapur damit mehr als nur ein weiterer Standort. Der Konzern positioniert sich dort genau an der Schnittstelle zwischen KI-Chips, Robotik und realer Anwendung. Und genau hier könnte sich entscheiden, wer vom nächsten großen KI-Boom besonders stark profitiert.

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legt die Nvidia-Aktie leicht zu. Ein Anteilschein kostet aktuell 221,44 US-Dollar (Stand: 07:31 Uhr MESZ).



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



