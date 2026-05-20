JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die wichtigste Erkenntnis der Entwicklerkonferenz Google I/O habe sich um das Tempo und Ausmaß der KI-Innovationen und ihrer Kommerzialisierung gedreht, schrieb Analyst Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Mit Gemini Flash 3.5 scheine man einen größeren Sprung gemacht zu haben als viele gedacht hätten. Insgesamt sieht Thill den Internetriesen im Wandel vom Suchmaschinen- zum KI-Konzern./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 387,7EUR auf Nasdaq (20. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 445
Kursziel alt: 445
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 445
Kursziel alt: 445
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte