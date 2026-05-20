JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die wichtigste Erkenntnis der Entwicklerkonferenz Google I/O habe sich um das Tempo und Ausmaß der KI-Innovationen und ihrer Kommerzialisierung gedreht, schrieb Analyst Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Mit Gemini Flash 3.5 scheine man einen größeren Sprung gemacht zu haben als viele gedacht hätten. Insgesamt sieht Thill den Internetriesen im Wandel vom Suchmaschinen- zum KI-Konzern./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 387,7EUR auf Nasdaq (20. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 445

Kursziel alt: 445

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 445,00 $ , was eine Steigerung von +14,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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