Adobe sendet ein Lebenszeichen

Am übergeordneten Abwärtstrend seit Februar 2024 würde das zunächst zwar noch nichts ändern. Dennoch könnte dadurch eine solide Grundlage für eine längerfristige Bodenbildung entstehen. Falls die aktuellen Jahrestiefs bei 224,13 US-Dollar jedoch unterschritten werden, dürfte aus Sicht der Verkäufer das nächste Korrekturziel bei 204,95 US-Dollar in den Mittelpunkt rücken.

Ein erstes positives Signal lieferte die Aktie bereits mit dem Anstieg über 260,00 US-Dollar. Dadurch ergibt sich kurzfristig weiteres Potenzial bis zu den Verlaufstiefs aus 2022 bei 274,73 US-Dollar, die in den kommenden Tagen als wichtige Hürde gelten. Sollte der Sprung über diese Marke gelingen, könnte anschließend der fallende 50-Wochen-Durchschnitt bei 312,65 US-Dollar in den Fokus rücken und eine größere Erholungsbewegung ermöglichen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 260,00 US-Dollar

Kursziele : 274,73/312,65 US-Dollar

Renditechance via DU78JC : 175 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adobe Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU78JC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,59 - 2,60 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 225,0607 US-Dollar Basiswert: Adobe Inc. KO-Schwelle: 225,0607 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 255,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 312,65 US-Dollar Hebel: 8,42 Kurschance: + 175 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU70G2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,90 - 2,91 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 287,2639 US-Dollar Basiswert: Adobe Inc. KO-Schwelle: 287,2639 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 255,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,56 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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