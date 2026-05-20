Kaufsignal erfolgreich aktiviert

Dadurch eröffnet sich für den Index in den kommenden Tagen die Chance auf einen erneuten Anstieg bis an die Rekordstände aus dem vergangenen Sommer bei 3.994 Punkten. Sollte darüber hinaus ein weiteres Kaufsignal entstehen, könnte der TecDAX sogar in Richtung 4.473 Punkte zulegen. Das würde zugleich für ein längerfristiges Engagement auf der Käuferseite sprechen.

Seit Januar vergangenen Jahres hatte beim TecDAX die Sorge bestanden, dass sich ein größeres Warnsignal in Form eines sogenannten Diamant-Musters ausbildet. Diese Befürchtung wurde in dieser Woche jedoch durch einen kräftigen Kursanstieg auf 3.940 Punkte und die erfolgreiche Auflösung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation deutlich abgeschwächt.

Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 3.685 Punkten entscheidend. Sollte der Index unter dieses Niveau fallen, droht eine Rückkehr in die vorherige Konsolidierungsphase. In diesem Fall wären Rückgänge bis 3.535 Punkte möglich, darunter könnte sogar der Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 3.450 Punkten wieder in den Fokus rücken.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 3.901,04 Punkte

Kursziele : 3.994/4.473 Punkte

Renditechance via DN03EJ : 175 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN03EJ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,90 - 3,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.627,00 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 3.627,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.901,04 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 4.473 Punkte Hebel: 12,64 Kurschance: + 175 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DV40NN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,95 - 3,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.180,64 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 4.180,64 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.901,04 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,29 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.