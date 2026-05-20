UBS stuft ASML auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. ASML biete das attraktivste Chance/Risiko-Verhältnis im Sektor, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Die Papiere sind sein "Top Pick". Die Sorgen vor Kapazitätsengpässen bei Lithographie-Systemen seien überzogen./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 1.258EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1900

Kursziel alt: 1600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1900,00 € , was eine Steigerung von +52,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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