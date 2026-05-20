Goldpreis
Ruhiger Handel Gold notiert bei 4.472,35 USD
Markt ohne klare Richtung: Gold -0,22 % auf 4.472,35 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,02 %
|1 Monat
|-7,29 %
|3 Monate
|-10,78 %
|1 Jahr
|+38,98 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.876,51USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.472,35USD ein Wert von 11.916,6USD geworden – ein Gewinn von +138,33 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Optimisten sehen 4720–5100 USD mit Durchbruch über ca. 4850 USD; Unterstützung liegt bei ca. 4350–4380 USD; GD200 ca. 4370. Skeptischere Stimmen rechnen weiter mit Abwärtsbewegungen (Ziel 3400). Technisch dominiert ein Dreieck/Keil; die 14-Tage-Entwicklung ist uneinheitlich (kein klarer Trend).
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|352,70EUR
|-1,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|123,95EUR
|-0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|252,52EUR
|-1,99 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|380,58EUR
|+0,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|99,94EUR
|-2,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|595,15EUR
|-4,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|369,76EUR
|-1,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,95EUR
|-1,15 %
|Long
|1
|0,00
|125,01EUR
|-0,16 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,012EUR
|+2,54 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.