Ruhiger Handel Gold notiert bei 4.472,35 USD

USD

-0,22 %

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,02 % 1 Monat -7,29 % 3 Monate -10,78 % 1 Jahr +38,98 %

Der Goldpreis zeigt sich stabil bei 4.472,35. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.876,51USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.472,35USD ein Wert von 11.916,6USD geworden – ein Gewinn von +138,33 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Optimisten sehen 4720–5100 USD mit Durchbruch über ca. 4850 USD; Unterstützung liegt bei ca. 4350–4380 USD; GD200 ca. 4370. Skeptischere Stimmen rechnen weiter mit Abwärtsbewegungen (Ziel 3400). Technisch dominiert ein Dreieck/Keil; die 14-Tage-Entwicklung ist uneinheitlich (kein klarer Trend).