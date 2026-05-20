Silberpreis fester +0,72 % aktuell 74,25 USD

+0,72 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,51 % 1 Monat -8,39 % 3 Monate -5,71 % 1 Jahr +129,31 %

Silber gewinntund notiert bei 74,25. Die Bewegung deutet auf anhaltende Unterstützung durch Investoren hin.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,97426USD. Heute notiert Silber bei 74,25USD. Ihr Einsatz wäre nun 15.486,2USD wert – ein Zuwachs von +209,72 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Auf wallstreetONLINE-Forum ist Silber gemischt: Die letzten 14 Tage waren volatil; eine Konsolidierung um 20–30 USD wird beschrieben. Sichtweisen reichen von einem potenziellen Durchbruch (>150 USD) bis zu Rücksetzern auf ca. 20–30 USD (teils 15–20). Technisch wird ein Chartpunkt (blauer Pfeil) sowie eine magnetische Rückführung an die rote Unterstützungslinie genannt; Breakout-Level bleibt relevant. Kurzfristig 20–30 USD, Ziel 30–35 USD.