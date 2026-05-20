Silberpreis
Silberpreis fester +0,72 % aktuell 74,25 USD
Silber zeigt Stärke: +0,72 % höher bei 74,25 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-14,51 %
|1 Monat
|-8,39 %
|3 Monate
|-5,71 %
|1 Jahr
|+129,31 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,97426USD. Heute notiert Silber bei 74,25USD. Ihr Einsatz wäre nun 15.486,2USD wert – ein Zuwachs von +209,72 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Auf wallstreetONLINE-Forum ist Silber gemischt: Die letzten 14 Tage waren volatil; eine Konsolidierung um 20–30 USD wird beschrieben. Sichtweisen reichen von einem potenziellen Durchbruch (>150 USD) bis zu Rücksetzern auf ca. 20–30 USD (teils 15–20). Technisch wird ein Chartpunkt (blauer Pfeil) sowie eine magnetische Rückführung an die rote Unterstützungslinie genannt; Breakout-Level bleibt relevant. Kurzfristig 20–30 USD, Ziel 30–35 USD.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|352,70EUR
|-1,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|123,95EUR
|-0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|252,52EUR
|-1,99 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|380,58EUR
|+0,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|99,94EUR
|-2,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|595,15EUR
|-4,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|369,76EUR
|-1,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,95EUR
|-1,15 %
|Long
|1
|0,00
|125,01EUR
|-0,16 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,012EUR
|+2,54 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.