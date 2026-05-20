Kingman erhält Genehmigung für zusätzliches, 16 Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm auf dem hochgradigen Goldprojekt Mohave und dem Standort der historischen Mine Rosebud

Vancouver, British Columbia – 19.05.26 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigung für ein Erkundungsbohrprogramm mit weiteren 16 Bohrlöchern im und rund um den Standort der Mine Rosebud erhalten hat. Mit den 16 neu genehmigten Bohrlöchern sollen die bekannten mineralisierten Zonen systematisch erweitert, vorrangige Stepout-Ziele erprobt und tieferliegende Strukturen bewertet werden, die den Kern des Systems darstellen könnten.

Abbildung 1 – (links) Übersicht über die geplanten Bohrungen mit weiteren 16 Erkundungsbohrlöchern, die die im Rahmen der jüngsten Bohrphase absolvierten 8 Bohrlöcher ergänzen. Und (rechts) eine repräsentative Kernbohranlage für den Einsatz auf dem Projekt.

„In der Vergangenheit konnten in diesen Systemen eine ausgeprägte Gold- und Silbermineralisierung an der Oberfläche und im Untergrund in der Mine Rosebud nachgewiesen werden; moderne Explorationstechniken haben jedoch bisher nur an der Oberfläche dessen gekratzt, was unserer Ansicht nach ein weitaus größeres, strukturell kontrolliertes Goldsystem in der Tiefe ist. Mit 16 weiteren Bohrlöchern, die auf Erweiterungen der bekannten Mineralisierung sowie neue vorrangige Zonen abzielen, wollen wir auf dem Projekt die Voraussetzungen für eine bedeutende Entdeckung und einen schnellen Ausbau schaffen. Das Projekt befindet sich in einem bewährten Goldrevier unweit von Kingman (Arizona) und ist umgeben von aktiven Förderbetrieben, weshalb wir hier erhebliches Aufwärtspotenzial sehen“, so Simon Studer, Interims-CEO und Direktor.

Kingman hat die Durchführung von sechzehn gerichteten Erkundungskernbohrlöchern von acht Bohrstandorten aus (2 Bohrlöcher pro Standort) mit entsprechendem Zugang auf staatliche Oberflächen- und Mineralrechte, die von der Außenstelle Kingman des Bureau of Land Management (BLM) verwaltet werden, rund 16,5 Meilen nordwestlich von Antares (Mohave County, Arizona), vorgeschlagen. Die sechzehn Erkundungskernbohrlöcher sollen eine Tiefe von maximal 250 Fuß (77 Meter) haben und sich auf einen anhand historischer Explorationsdaten ermittelten von Südosten nach Nordwesten streichenden Trend konzentrieren. Damit sollen im Endeffekt vier staatliche Erzgang-Claims auf metallische Ressourcen erkundet und zugleich die Beeinträchtigung der Oberfläche minimiert werden. Mithilfe des geplanten Explorationsprojekts könnte zusammen mit den bestehenden Daten der historischen Explorationsarbeiten ein 3D-Bild der dem Projektgebiet zugrunde liegenden geologischen Strukturen und Stratigrafie entwickelt und die Menge und Beschaffenheit der Ressourcen geschätzt werden.