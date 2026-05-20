UBS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 33,15 auf 30,45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Selbst die auf der Kurzstrecke branchenführende Airline könne die Ticketpreise nicht so anheben, um den Gegenwind auszugleichen, schrieb Jarrod Castle am Dienstagabend im Nachgang der Zahlen für das vierte Geschäftsquartal. Ryanair habe das Geschäftsjahr stark beendet, stehe zum Start ins neue Jahr aber vor Herausforderungen./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 23,00EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30,45

Kursziel alt: 33,15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

