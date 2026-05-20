Pyrum Innovations erhält Continental-Lieferfreigabe für ThermoTireBlack in neuer Anlage
Mit der uneingeschränkten Lieferfreigabe für ThermoTireBlack aus der neuen Anlage in Dillingen/Saar erreicht Pyrum einen wichtigen Meilenstein für Wachstum und Partnerschaften.
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- Continental erteilt uneingeschränkte Lieferfreigabe für ThermoTireBlack (TTB) aus der neuen Mahl‑ und Pelletieranlage in Dillingen/Saar.
- Die neue Anlage wurde im April 2026 in den Regelbetrieb überführt und hat eine Leistung von 750 kg/h.
- Kurzzeitfähigkeitsanalyse bestätigte konstante Prozessbedingungen, stabile/reproduzierbare Produktqualität und sehr gute Ppk‑Ergebnisse.
- Nach früherer Freigabe (2024) für Schredderanlage und TAD2/TAD3 liegen damit für das gesamte Werk in Dillingen/Saar Lieferfreigaben vor.
- Nach Umbau/Optimierung soll die angestrebte Maximalausbringungsmenge im dritten Quartal 2026 erreicht werden.
- Pyrum stärkt durch Kapazitätserweiterung seine Position als Produzent von TTB/TTO; Produkte werden u. a. von Partnern wie BASF, Continental und Schwalbe genutzt und sind REACH/ISCC‑PLUS zertifiziert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Pyrum Innovations ist am 26.06.2026.
Der Kurs von Pyrum Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,70 % im
Plus.
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