ASTA Energy Solutions & Siemens Energy verlängern Vertrag bis 2032 – vorzeitig!
ASTA Energy Solutions AG und Siemens Energy setzen ein starkes Zeichen für Europas Energiewende: Ihre strategische Partnerschaft wird vorzeitig verlängert und konsequent ausgebaut.
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- ASTA Energy Solutions AG und Siemens Energy haben ihren bestehenden Langzeitvertrag vorzeitig bis 2032 verlängert.
- Die Verlängerung stärkt die strategische Partnerschaft, Versorgungssicherheit und die Energiewende in Europa.
- ASTA beliefert Siemens Energy weiterhin mit kundenspezifischen Kupferkomponenten für Hochspannungs-Transformatoren, HVDC-Transformatoren und Drosselspulen.
- Die Zusammenarbeit trägt zur Entwicklung innovativer, belastbarer Hochspannungs-Komponenten bei, die extremen elektrischen, thermischen und mechanischen Belastungen standhalten.
- ASTA investiert in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Europa, unter anderem durch den Bau eines neuen Standorts in Bosnien und Herzegowina.
- Siemens Energy unterstützte den Börsengang der ASTA Gruppe im Januar 2026 als Cornerstone-Investor und unterstreicht die enge strategische Verbindung.
Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,54 %
im Plus.
+3,22 %
+3,55 %
+30,22 %
+34,17 %
+60,50 %
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