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    ASTA Energy Solutions & Siemens Energy verlängern Vertrag bis 2032 – vorzeitig!

    ASTA Energy Solutions AG und Siemens Energy setzen ein starkes Zeichen für Europas Energiewende: Ihre strategische Partnerschaft wird vorzeitig verlängert und konsequent ausgebaut.

    ASTA Energy Solutions & Siemens Energy verlängern Vertrag bis 2032 – vorzeitig!
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • ASTA Energy Solutions AG und Siemens Energy haben ihren bestehenden Langzeitvertrag vorzeitig bis 2032 verlängert.
    • Die Verlängerung stärkt die strategische Partnerschaft, Versorgungssicherheit und die Energiewende in Europa.
    • ASTA beliefert Siemens Energy weiterhin mit kundenspezifischen Kupferkomponenten für Hochspannungs-Transformatoren, HVDC-Transformatoren und Drosselspulen.
    • Die Zusammenarbeit trägt zur Entwicklung innovativer, belastbarer Hochspannungs-Komponenten bei, die extremen elektrischen, thermischen und mechanischen Belastungen standhalten.
    • ASTA investiert in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Europa, unter anderem durch den Bau eines neuen Standorts in Bosnien und Herzegowina.
    • Siemens Energy unterstützte den Börsengang der ASTA Gruppe im Januar 2026 als Cornerstone-Investor und unterstreicht die enge strategische Verbindung.

    Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,54 % im Plus.


    ASTA Energy Solutions

    +3,22 %
    +3,55 %
    +30,22 %
    +34,17 %
    +60,50 %
    ISIN:AT100ASTA001WKN:A4214T
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