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    Deutschland

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    Erzeugerpreise mit stärkstem Anstieg seit knapp zwei Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Erzeugerpreise April stark gestiegen wegen Irankrieg
    • Jahresvergleich +1,7 Prozent, Höchstwert Mai 2023
    • Monatsanstieg April +1,2 Prozent, Experten +1,5
    Deutschland - Erzeugerpreise mit stärkstem Anstieg seit knapp zwei Jahren
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind die Erzeugerpreise im April wegen der Folgen des Iran-Kriegs und höherer Metallpreise so stark gestiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Sie legten im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. "Einen höheren Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat hatte es zuletzt im Mai 2023 gegeben." Damals hatten die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 2,5 Prozent zugelegt. Im März waren die Erzeugerpreise noch leicht gefallen. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Anstieg gerechnet, dabei aber im Schnitt nur einen Anstieg von 1,5 Prozent auf dem Zettel. Der Monatsanstieg der Erzeugerpreise um 1,2 Prozent fiel dagegen geringer als von Analysen erwartet aus./zb/stk





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