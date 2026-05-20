JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Neutral" belassen. Nach dem ersten Quartal im europäischen Infrastruktursektor bevorzugt Analystin Elodie Rall weiter Aktien von Mautstraßenbetreibern, wie sie in einer Branchenbetrachtung vom Dienstagabend schrieb. Für die Verkehrszahlen auf französischen Mautstrecken im Sommer sieht sie Luft nach oben./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 00:15 / BST
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Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 65,30EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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