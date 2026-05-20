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    Jetzt wird Kasse gemacht

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    KNDS wirft Millionen Renk-Aktien auf den Markt – mit brutalem Gewinn

    Die Renk-Aktie hat sich seit Oktober fast halbiert. Trotzdem zieht KNDS aus dem Deal noch immer hunderte Millionen Euro heraus.

    Für Sie zusammengefasst
    Jetzt wird Kasse gemacht - KNDS wirft Millionen Renk-Aktien auf den Markt – mit brutalem Gewinn
    Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

    Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS trennt sich von einem großen Teil seiner Beteiligung am Getriebehersteller Renk Group und kassiert damit einen dreistelligen Millionengewinn. Wie das Unternehmen mitteilte, platziert KNDS über Nacht 5,8 Millionen Renk-Aktien bei institutionellen Investoren. Das entspricht einem Anteil von 5,8 Prozent am Unternehmen. Rund zehn Prozent der Anteile will KNDS weiterhin halten.

    Die Aktien wurden laut den begleitenden Banken zu 45,10 Euro angeboten und damit nur leicht unter dem letzten Xetra-Schlusskurs von 46,27 Euro. Das deutet auf eine weiterhin starke Nachfrage nach Rüstungswerten hin. Insgesamt winkt KNDS aus dem Verkauf ein Erlös von rund 262 Millionen Euro. Für den Konzern ist die Transaktion damit ein äußerst lukrativer Deal.

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    KNDS war beim Börsengang von Renk vor gut zwei Jahren als Ankeraktionär eingestiegen und hatte damals 6,67 Prozent der Anteile zum Ausgabepreis von 15 Euro erworben. Zusätzlich sicherte sich der Konzern vom damaligen Eigentümer Triton eine Option auf weitere 18,4 Prozent der Aktien zu einem Preis von rund 20 Euro je Anteilsschein. Nachdem die Renk-Aktie nach dem Börsengang allerdings deutlich gestiegen war, entbrannte zwischen KNDS und Triton ein Streit über die Vereinbarung. Beide Seiten einigten sich schließlich auf einen Kompromiss, durch den KNDS auf insgesamt 15,8 Prozent an Renk kam.

    Der aktuelle Teilverkauf markiert nun einen wichtigen Schritt für KNDS – auch mit Blick auf die eigenen Börsenpläne. Der Panzerbauer strebt noch vor der Sommerpause selbst einen Börsengang in Paris und Frankfurt an. Der nun erzielte Erlös dürfte die finanzielle Position des Unternehmens zusätzlich stärken.

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    Renk zählt zu den wichtigsten Zulieferern von KNDS und liefert unter anderem Getriebe für Kampfpanzer wie den "Leopard 2". Trotz des zuletzt schwächeren Kursverlaufs liegt der aktuelle Verkaufspreis noch immer deutlich über dem ursprünglichen Einstiegskurs von KNDS. Seit Oktober 2025 hat sich die Aktie von Renk allerdings nahezu halbiert, nachdem der Titel zuvor massiv von der Aufrüstungseuphorie in Europa profitiert hatte. 

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 45,41EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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