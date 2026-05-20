Partnerschaft verlängert
Premier League bis 2031 bei Sky
- Sky verlängert Premier League Rechte bis 2031
- Deutsche Stars steigern Attraktivität der Liga
- Sky zeigt Bundesliga, DFB Pokal und Premier League
BERLIN (dpa-AFX) - Fans des englischen Fußballs können die Spiele von Florian Wirtz, Nick Woltemade und Kai Havertz auch künftig bei Sky verfolgen. Wie der Pay-TV-Sender mittelte, wurde die Partnerschaft mit der Premier League bis 2031 verlängert. Der aktuell laufende Vertrag war bis Ende der Saison 2027/28 gültig.
"Die Premier League gehört zu den absoluten Premium-Rechten des internationalen Sports. Mit zahlreichen deutschen Stars und vielen der besten Spieler der Welt ist die Liga auch für die Fußballfans in Deutschland besonders attraktiv", sagte Sky-Deutschland-Chef Barny Mills in einer Mitteilung.
Sky Deutschland überträgt die Premier League seit der Saison 2019/20. Davor hatte der Bezahlsender die Liga schon viele Jahre bis einschließlich 2015/16 gezeigt. In der Zwischenzeit lagen die Rechte beim Streaming-Dienst Dazn. Die Spiele der 1. und 2. Bundesliga und des DFB-Pokals laufen ebenfalls bei Sky./jrz/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 30,25 auf Tradegate (20. Mai 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,59 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -0,17 %/+23,13 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Comcast (A) - 157484 - US20030N1019
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Vielleicht solltest du dich nicht soweit aus dem Fenster lehnen wenn du die technischen Details und Restriktionen des Starlinksystems nicht kennst.
Von den anderen technischen Details rede ich hier noch gar nicht. In Ballungszentren und Großstätten wird das System niemals mit glasfaser oder kupferbasierten Netzwerken konkurrieren können. Für die Installation der Dish ist außerdem immer eine freie Sichtlinie zum Himmel notwendig und das System hat mit knapp 80-100 W Leistungsaufnahme einen relativ großen Energiehunger.