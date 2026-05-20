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    Partnerschaft verlängert

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    Premier League bis 2031 bei Sky

    Für Sie zusammengefasst
    • Sky verlängert Premier League Rechte bis 2031
    • Deutsche Stars steigern Attraktivität der Liga
    • Sky zeigt Bundesliga, DFB Pokal und Premier League
    Partnerschaft verlängert - Premier League bis 2031 bei Sky
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Fans des englischen Fußballs können die Spiele von Florian Wirtz, Nick Woltemade und Kai Havertz auch künftig bei Sky verfolgen. Wie der Pay-TV-Sender mittelte, wurde die Partnerschaft mit der Premier League bis 2031 verlängert. Der aktuell laufende Vertrag war bis Ende der Saison 2027/28 gültig.

    "Die Premier League gehört zu den absoluten Premium-Rechten des internationalen Sports. Mit zahlreichen deutschen Stars und vielen der besten Spieler der Welt ist die Liga auch für die Fußballfans in Deutschland besonders attraktiv", sagte Sky-Deutschland-Chef Barny Mills in einer Mitteilung.

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    Sky Deutschland überträgt die Premier League seit der Saison 2019/20. Davor hatte der Bezahlsender die Liga schon viele Jahre bis einschließlich 2015/16 gezeigt. In der Zwischenzeit lagen die Rechte beim Streaming-Dienst Dazn. Die Spiele der 1. und 2. Bundesliga und des DFB-Pokals laufen ebenfalls bei Sky./jrz/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 30,25 auf Tradegate (20. Mai 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -0,17 %/+23,13 % bedeutet.




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