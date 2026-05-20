Premier League bis 2031 bei Sky

Sky Deutschland überträgt die Premier League seit der Saison 2019/20. Davor hatte der Bezahlsender die Liga schon viele Jahre bis einschließlich 2015/16 gezeigt. In der Zwischenzeit lagen die Rechte beim Streaming-Dienst Dazn. Die Spiele der 1. und 2. Bundesliga und des DFB-Pokals laufen ebenfalls bei Sky./jrz/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 30,25 auf Tradegate (20. Mai 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,59 %.

Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Mrd..

RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -0,17 %/+23,13 % bedeutet.