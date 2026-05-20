Onco-Innovations: Neue Fortschritte bei Material für ONC010-Entwicklung
Onco‑Innovations treibt ein neuartiges Krebsmedikament voran: Fortschritte bei Herstellung, Prozessentwicklung und Vorbereitung erster Studien markieren einen wichtigen Meilenstein.
Foto: adobe.stock.com
- Onco‑Innovations meldet Fortschritte bei der Skalierung der Herstellung eines wichtigen Zwischenprodukts und der Prozessentwicklung für die Vorläuferkomponenten A83 und B4 des ONC010‑Programms.
- ONC010 ist ein neuartiger, nanopartikelbasierter PNKP‑Inhibitor, der auf die klinische Vorbereitung (IND‑Antrag) zielt.
- Die Arbeiten laufen im Rahmen des integrierten CMC‑Programms in Zusammenarbeit mit Dalton Pharma Services zur Unterstützung künftiger GMP‑Produktion und der Planung erster klinischer Studien in Australien.
- Aktuelle Aktivitäten umfassten Prozessoptimierung, Synthese im mittleren Maßstab, analytische Charakterisierung und Prüfungen zur Reproduzierbarkeit für A83 und B4.
- Dalton Pharma berichtete über erfolgreiche Skalierungsschritte sowie optimierte Prozessbedingungen, Reinigungsmethoden und Qualitätskontrollen mit vielversprechenden Ergebnissen bei Reinheit und Reproduzierbarkeit.
- Die Mitteilung ist bezahlte Werbung (MCS Market Communication Service GmbH); Interessenkonflikte und hohe Investitionsrisiken werden offengelegt — dies ist keine Anlageberatung und richtet sich nicht an Personen in den USA, Kanada, Australien oder Japan.
Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6665EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im
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