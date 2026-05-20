Steyr Motors: Starkes Q1 2026, hoher Auftragsbestand & Defense-Wachstum
Steyr Motors startet 2026 mit solidem Wachstum, prall gefüllten Auftragsbüchern und Rückenwind aus dem Defense-Marine-Geschäft in ein vielversprechendes Jahrzehnt.
- Steyr Motors erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 11,7 Mio. EUR, trotz zeitlicher Verschiebungen größerer Aufträge aus Indien und dem Nahen Osten.
- Der Gesamtauftragsbestand beträgt 308 Mio. EUR, davon sind rund 200 Mio. EUR rechtlich bindend, was eine hohe Umsatzvisibilität bis 2030 bietet.
- Das Unternehmen verzeichnet eine steigende Nachfrage im Defense-Marine-Bereich, insbesondere bei Unmanned Surface Vehicles (USV), mit Potenzial für deutliches Wachstum 2026.
- Die Akquisition der dänischen BUKH-Gruppe stärkt die Marktposition im internationalen Defense- und Spezialbootmarkt und eröffnet zusätzliche Umsatz- und Margenpotenziale.
- Für das zweite Halbjahr 2026 wird ein deutlicher Ergebnis- und Margenanstieg erwartet, was die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt (Umsatz zwischen 75 und 95 Mio. EUR, Marge mindestens 15 %).
- Zukünftige Wachstumsimpulse ergeben sich aus europäischen Defense-Programmen, laufenden Ausschreibungen ab 2026/2027 sowie der Entwicklung neuer Produkte wie der M12 Power Unit.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Steyr Motors ist am 20.05.2026.
Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,37EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,11 % im
Plus.
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