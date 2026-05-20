M1 Kliniken: Starkes Wachstum bei EBIT (+29 %) & EPS (+40%) 2025
Die M1 Kliniken AG setzt ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fort: steigende Gewinne, starkes Beauty-Segment und klare Expansionspläne bis 2029 prägen das Geschäftsjahr 2025.
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- Die M1 Kliniken AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 ein starkes Wachstum bei EBIT (+29 %) und Ergebnis je Aktie (+40 %)
- Der Konzernumsatz stieg um 7,4 % auf 364,3 Mio. EUR, das EBITDA um 23,6 % auf 39,4 Mio. EUR
- Das Beauty-Segment erreichte erstmals einen Umsatz von über 100 Mio. EUR (+11,2 %) und eine EBIT-Marge von 27,8 %
- Der Verkauf der HAEMATO Pharm GmbH wurde erfolgreich abgeschlossen, was die strategische Position der M1 Kliniken stärkt
- Für 2029 plant das Unternehmen im Beauty-Segment einen Umsatz von 200 bis 300 Mio. EUR bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 20 %
- Die M1 Kliniken AG betreibt 59 Fachzentren in zehn Ländern und setzt auf hohe Qualitätsstandards sowie internationale Expansion
Der Kurs von M1 Kliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,180EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,42 % im
Plus.
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