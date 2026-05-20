Warum Anleger Milliarden in diesen Geldmarkt-ETF schieben

Geldmarkt-ETFs werden gern als Alternative zu Tagesgeld-Konten dargestellt. Das ist natürlich technisch gesehen nicht richtig, aber: Auch Geldmarkt-ETFs sind dafür gedacht, Cash zwischenzuparken und jederzeit flexibel zu bleiben.

Was ist der Unterschied zwischen Geldmarkt-ETFs und Tagesgeld?

Kurz gesagt: Bei Tagesgeld handelt es sich um ein Konto, bei dem die Bank die Zinsen festlegt. Es greift automatisch die gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro pro Kunde und Bank. Das hier verwahrte Geld ist flexibel verfügbar – Zinsjäger müssen aber oft die Banken wechseln, da gute Konditionen oft Neukunden vorbehalten oder an Aktionszeiträume geknüpft sind.

Ein Geldmarkt-ETF dagegen ist ein klassischer ETF, der jeweils einen bestimmten Geldmarkt-Index nachbildet. Eine Einlagensicherung gibt es hier nicht, dafür ist das Anlegergeld im Falle einer Insolvenz des Anbieters als Sondervermögen geschützt. Der Vorteil von Geldmarkt-ETFs: Sobald die EZB die Zinsen ändert, folgt der ETF automatisch – als Anleger muss man hier also nicht aktiv werden.

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (ISIN: LU0290358497)

Was steckt nun drin in einem der beliebtesten Geldmarkt-ETFs der SMARTBROKER+ Community? Im ETF sind die Werte des Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index enthalten. Dieser spiegelt nach Angaben des Anbieters die Wertentwicklung einer Einlage mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz wider. Die Zinsen werden hierbei täglich in die Einlage reinvestiert zzgl. einer Anpassung um 8,5 Basispunkte.

Die Fondswährung lautet auf Euro, die Ertragsverwendung ist thesaurierend. Der ETF ist seit dem 25. Mai 2007 am Markt und weist laut Factsheet (Stand: 30. April 2026) ein Fondsvermögen von 21,57 Milliarden Euro auf.

Die Performance in den vergangenen 5 Jahren

Zeitraum: 20.05.2021 – 20.05.2026, Zeitraum 5 Jahre, Quelle: wallstreetONLINE. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Für wen könnte der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF geeignet sein?

Das Anlagekapital ist börsentäglich verfügbar. Das macht den ETF attraktiv für kurz- und mittelfristige Anlagen. Der Geldmarkt-ETF richtet sich somit an Anlegerinnen und Anleger, die zum Beispiel gewisse Summen flexibel anlegen möchten. Sei es, weil bereits ein gewisser Betrag angespart wurde und dieser in Kürze verwendet werden soll oder, weil ungeplant eine größere Summe zur Verfügung steht (Erbschaft, Abfindung o.ä.), die man aktuell nicht fest investieren möchte oder die in absehbarer Zeit genutzt werden soll. Unabhängig von der Höhe des Anlagekapitals erfolgt die Verzinsung wie beschrieben nach transparenten Regeln. Wer also sein Geld nicht unverzinst auf dem Girokonto liegen lassen möchte und eine Alternative oder eine Ergänzung zum Tagesgeld-Konto sucht – vielleicht auch, weil die Höhe der Einlagensicherung bei der Bank bereits erreicht wurde –, könnte hier eine Anlagemöglichkeit finden.

Welche Risiken sollte man einkalkulieren?

Wie immer gilt: Keine Anlage ohne Risiko. Der Anbieter weist für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF darauf hin, dass hier Derivategeschäfte getätigt werden. Sollte die Vertragspartei zahlungsunfähig werden, kann dies zu einem Verlust führen. Der ETF ist zudem nicht kapitalgeschützt, der Wert der Investition kann somit steigen aber eben auch weniger werden. Der ETF ist aufgrund seiner Struktur auch nicht so breit gestreut wie andere ETFs, sodass sich bestimmte Marktentwicklungen eher auswirken können. Und schließlich ist der ETF an Zinssätze gekoppelt, die volatil sind. Hieraus kann sich ein Verlust bis hin zum Totalverlust ergeben.

Die Verkaufsunterlagen zu diesem ETF sind in deutscher und/oder englischer Sprache in der SMARTBROKER+ App auf der entsprechenden Profilseite unter dem Info-Tab erhältlich.

Den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (ISIN: LU0290358497) jetzt entdecken: Einfach in wenigen Minuten kostenloses Depot eröffnen.

Disclaimer

Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser und jeder Leserin sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.