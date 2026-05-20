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    AKTIEN IM FOKUS

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    Chemiewerte im Blick nach Jefferies-Report - Lanxess und Evonik

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies empfiehlt Evonik zum Kauf vorbörslich
    • Lanxess auf Underperform zurückgestuft und fällt
    • Preise hoch Nachfrage schwächer im Nahostkrieg
    AKTIEN IM FOKUS - Chemiewerte im Blick nach Jefferies-Report - Lanxess und Evonik
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Besonders Evonik und Lanxess stehen am Mittwoch nach einer Analyse der Chemiebranche der Investmentbank Jefferies im Fokus. Deren Analyst Marcus Dunford-Castro empfahl Evonik zum Kauf, worauf die Aktien vorbörslich positiv reagierten. Für Lanxess senkte er derweil nach der starken Erholungsrally im März den Daumen und stuft sie nun mit "Underperform" ein. Die Lanxess-Aktien fielen daraufhin auf der Handelsplattform Tradegate bis an ihre 50-Tage-Linie zurück.

    Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, so der Experte. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs. Die Kursrally von Lanxess sei deutlich dynamischer gewesen als bei der Konkurrenz und auch viel deutlicher als der Anstieg der Gewinnerwartungen.

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    Anders als bei Lanxess passe die Kursentwicklung bei Evonik besser zum Anstieg der Ergebnisschätzungen. Hier sei der Rückenwind und die Nachfrage-Normalisierung auch viel besser absehbar. Der Analyst hob den hohen Geschäftsanteil in vergleichsweise defensiven Endmärkten hervor.

    Den Chemikalienhändler Brenntag stuft Dunford-Castro nicht mehr negativ, sondern mit "Hold" ein. Die Papiere des Dax-Konzerns zogen im schwächer erwarteten Markt etwas an.

    Der europäische Chemiesektor zählte zunächst zu den größten Leidtragenden des Kriegs in Nahost. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals erreichte nach über 11 Prozent Kriegsminus am 23. März das tiefste Niveau seit Herbst 2022. Anschließend sorgten positive Preiseffekte und nachlassender Konkurrenzdruck aus Fernost aber für eine fulminante Erholung auf ein neues Jahreshoch. Nach einem Monat ebbte die Rally aber im April bereits wieder ab./ag/ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 52,24 auf Tradegate (20. Mai 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -2,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 46,50 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -23,43 %/+24,43 % bedeutet.




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