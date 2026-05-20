Ottobock weist Vorwürfe von Leerverkäufer zurück und prüft rechtliche Schritte

"Der Bericht greife Themen auf, die bereits vom Unternehmen offengelegt wurden, über die zuvor berichtet wurde und die sich als falsch erwiesen haben oder die private Angelegenheiten auf Gesellschafterebene betreffen", hieß es in der Stellungnahme vom Prothesenhersteller weiter.

DUDERSTADT (dpa-AFX) - Der Prothesenhersteller Ottobock hat die vom als spekulativ geltenden Investor Grizzly erhobenen Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. "Das Unternehmen bewertet den Bericht als verleumderisch und in hohem Maße irreführend", teilte Ottobock am Mittwoch in Duderstadt mit. Derzeit prüfe der Konzern rechtliche Schritte, einschließlich einer Meldung an die zuständige deutsche Aufsichtsbehörde mit dem Verdacht auf Marktmanipulation.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht warf Grizzly Research unter anderem dem Mehrheitseigentümer Hans Georg Näder eine exzessive Verschuldung vor, die ein "Damoklesschwert" über den Minderheitsaktionären darstelle. Zudem kritisierte der Leerverkäufer seiner Ansicht nach aggressive Bilanzierungspraktiken und behauptete, dass Ottobock 35 Prozent des Nettogewinns in Russland mache. Daraufhin verlor die im SDax gelistete Aktie deutlich an Wert.

Leerverkäufer wie Grizzly wetten auf fallende Kurse, um davon zu profitieren. Ihre Berichte haben in der Vergangenheit wiederholt zu starken Kursverlusten bei den betroffenen Unternehmen geführt. Ottobock war im Oktober 2025 an die Börse gegangen./mne/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 54,90 auf Tradegate (20. Mai 2026, 08:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um -15,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,74 %. Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,47 Mrd.. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +21,55 %/+71,27 % bedeutet.



