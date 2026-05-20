Eurokurs bleibt unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch weiter geschwächelt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung nach frischen Preisdaten aus Deutschland zuletzt bei 1,1599 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1620 Dollar festgesetzt.

Der Iran-Krieg und die Ölpreise bleiben an den Märkten die dominierenden Themen, in der Nacht auf Mittwoch gab es allerdings keine nennenswerten Nachrichten rund um den Nahost-Konflikt.