InTiCa Systems SE: Geschäftsbericht 2025 bestätigt vorläufige Zahlen
InTiCa Systems SE blickt auf ein durchwachsenes Jahr 2025: Umsatzrückgang, erneut negatives EBIT – doch höherer Cashflow, solider Auftragsbestand und stabile Liquidität geben Hoffnung.
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- Der Konzernumsatz von InTiCa Systems SE für 2025 beträgt 68,5 Mio. EUR, was einen Rückgang im Vergleich zu 70,6 Mio. EUR im Vorjahr darstellt.
- Das EBIT ist mit -1,5 Mio. EUR erneut negativ, konnte im vierten Quartal jedoch durch eine Forschungszulage etwas reduziert werden.
- Der operative Cashflow wurde auf 8,6 Mio. EUR gesteigert, im Vergleich zu 6,2 Mio. EUR im Vorjahr.
- Das Unternehmen erwartet für 2026 einen Umsatz zwischen 68,0 Mio. EUR und 73,0 Mio. EUR sowie ein negatives EBIT von -1,5 Mio. EUR bis -2,5 Mio. EUR.
- Der Auftragsbestand zum 31. März 2026 liegt bei 79,6 Mio. EUR, hauptsächlich im Bereich Mobility, mit einer erwarteten Steigerung auf 80,0 bis 85,0 Mio. EUR zum Jahresende.
- Trotz Herausforderungen durch Unsicherheiten und Transformationsaufgaben bleibt die Liquidität mit 1,0 Mio. EUR (Stand 31.12.2025) stabil, die Eigenkapitalquote beträgt 32,1 %.
Der Kurs von InTiCa Systems lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,91 % im
Minus.
-2,81 %
-4,04 %
+1,28 %
-15,02 %
-14,29 %
-72,88 %
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