Renk weniger belastet von Aktienplatzierung als Springer Nature

Renk-Anteile wurden auf der Plattform Tradegate zuletzt 1,7 Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt, während Springer-Aktien dort 7,5 Prozent einbüßten. Die Springer-Aktien litten stärker wegen des höheren Abschlags, der in Kauf genommen wurde.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In Deutschland sind am Mittwoch bei zwei Unternehmen Anteilsverkäufe von Aktionären ein Thema. Bei Renk verkaufte der Rüstungskonzern KNDS ein 5,8-Prozent-Paket. Der Platzierungspreis je Aktie betrug nach Angaben von Händlern 45,10 Euro. Bei Springer Nature wurde ein 2,5-Prozent-Paket von BC Partners offenbar zu 18,75 Euro je Aktie veräußert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Bei Renk war dieser im Vergleich zum Vortags-Schlusskurs nur 2,5 Prozent groß, bei Springer dagegen 8,5 Prozent. Händler gingen dann am Morgen davon aus, dass dies bei Renk den Druck mildert.

Der KNDS-Anteil an Renk sinkt durch den Anteilsverkauf auf etwa zehn Prozent. Der Finanzinvestor BC Partners hatte 2024 beim Börsengang von Springer Nature schon Anteile platziert und reduziert seine Beteiligung nun weiter./tih/zb

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 18,96 auf Tradegate (20. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +3,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,20 %. Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,59 Mrd.. RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von +37,11 %/+69,75 % bedeutet.



