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    Ragnarok Zero

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    Global startet den ersten offenen Beta-Test für den ersten globalen Ragnarok-PC-Server

    Ragnarok Zero - Global startet den ersten offenen Beta-Test für den ersten globalen Ragnarok-PC-Server
    Foto: adobe.stock.com

    KUALA LUMPUR, Malaysia, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- GRAVITY GAME UNITE SDN. BHD. freut sich, bekannt zu geben, dass der erste offene Beta-Test (OBT) für  Ragnarok Zero: Global am 20. Mai 2026 offiziell beginnen wird.

    Ragnarok Zero: Global OBT Open

    Ragnarok Zero: Global ist der erste globale PC-Dienst für die „Ragnarok"-Reihe und vereint Spieler aus Südostasien, Europa und Ozeanien in einer einheitlichen globalen Spielumgebung, in der Abenteurer zum ersten Mal gemeinsam die nostalgische Welt von Midgard erleben können.

    Ragnarok Zero: Global ist offiziell von Gravity Co., Ltd. lizenziert und baut auf dem ursprünglichen „Ragnarok-Online"-Erlebnis auf – mit sorgfältig entwickelten Verbesserungen, die das Gameplay modernisieren und gleichzeitig den Geist des klassischen MMORPGs bewahren.

    Das Spiel nutzt ein abonnementbasiertes Servicemodell, das darauf abzielt, Pay-to-Win-Elemente zu minimieren und den übermäßigen Monetarisierungsdruck zu verringern, sodass Spieler ein faireres und immersiveres MMORPG-Erlebnis genießen können. Die bevorstehende OBT wird für alle Spieler kostenlos verfügbar sein.

    Die OBT bietet allen Spielern weltweit die erste Gelegenheit, die Welt von Midgard in Ragnarok Zero: Global noch vor dem offiziellen Start zu erleben.

    „Ragnarok Zero: Global steht für unser Bestreben, eine neue Interpretation des ursprünglichen Ragnarok-Erlebnisses anzubieten und es gleichzeitig für die Spieler von heute zu verbessern", sagte Harry Choi, Präsident von Gravity Game Unite.

    OBT-Zeitplan

    Die OBT läuft vom 20. Mai 2026, 01:00 Uhr (UTC+0) bis zum 27. Mai 2026, 23:59 Uhr (UTC+0).

    OBT-Zielregionen

    Die OBT richtet sich an Spieler in Südostasien, Europa und Ozeanien.

    OBT-Plattformen & Teilnahmebedingungen

    Die OBT ist ausschließlich auf der PC-Plattform verfügbar.

    Spieler müssen über die offizielle Website ein GNJOY-Konto erstellen.

    Der Download des Spiel-Clients wird ab dem 18. Mai 2026 über die offizielle OBT-Website verfügbar sein.

    Die Spieler können den OBT-Client über die offizielle OBT-Website herunterladen: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

    Erleben Sie die wichtigsten Funktionen von Ragnarok Zero

    Ragnarok Zero: Global bietet zahlreiche Verbesserungen am Gameplay sowie exklusive Systeme, die speziell für ROZ entwickelt wurden, bewahrt dabei jedoch die nostalgische Atmosphäre des ursprünglichen „Ragnarok Online".

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