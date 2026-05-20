Global startet den ersten offenen Beta-Test für den ersten globalen Ragnarok-PC-Server

Ragnarok Zero: Global ist der erste globale PC-Dienst für die „Ragnarok"-Reihe und vereint Spieler aus Südostasien, Europa und Ozeanien in einer einheitlichen globalen Spielumgebung, in der Abenteurer zum ersten Mal gemeinsam die nostalgische Welt von Midgard erleben können.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- GRAVITY GAME UNITE SDN. BHD. freut sich, bekannt zu geben, dass der erste offene Beta-Test (OBT) für Ragnarok Zero: Global am 20. Mai 2026 offiziell beginnen wird.

Ragnarok Zero: Global ist offiziell von Gravity Co., Ltd. lizenziert und baut auf dem ursprünglichen „Ragnarok-Online"-Erlebnis auf – mit sorgfältig entwickelten Verbesserungen, die das Gameplay modernisieren und gleichzeitig den Geist des klassischen MMORPGs bewahren.

Das Spiel nutzt ein abonnementbasiertes Servicemodell, das darauf abzielt, Pay-to-Win-Elemente zu minimieren und den übermäßigen Monetarisierungsdruck zu verringern, sodass Spieler ein faireres und immersiveres MMORPG-Erlebnis genießen können. Die bevorstehende OBT wird für alle Spieler kostenlos verfügbar sein.

Die OBT bietet allen Spielern weltweit die erste Gelegenheit, die Welt von Midgard in Ragnarok Zero: Global noch vor dem offiziellen Start zu erleben.

„Ragnarok Zero: Global steht für unser Bestreben, eine neue Interpretation des ursprünglichen Ragnarok-Erlebnisses anzubieten und es gleichzeitig für die Spieler von heute zu verbessern", sagte Harry Choi, Präsident von Gravity Game Unite.

OBT-Zeitplan

Die OBT läuft vom 20. Mai 2026, 01:00 Uhr (UTC+0) bis zum 27. Mai 2026, 23:59 Uhr (UTC+0).

OBT-Zielregionen

Die OBT richtet sich an Spieler in Südostasien, Europa und Ozeanien.

OBT-Plattformen & Teilnahmebedingungen

Die OBT ist ausschließlich auf der PC-Plattform verfügbar.

Spieler müssen über die offizielle Website ein GNJOY-Konto erstellen.

Der Download des Spiel-Clients wird ab dem 18. Mai 2026 über die offizielle OBT-Website verfügbar sein.

Die Spieler können den OBT-Client über die offizielle OBT-Website herunterladen: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Erleben Sie die wichtigsten Funktionen von Ragnarok Zero

Ragnarok Zero: Global bietet zahlreiche Verbesserungen am Gameplay sowie exklusive Systeme, die speziell für ROZ entwickelt wurden, bewahrt dabei jedoch die nostalgische Atmosphäre des ursprünglichen „Ragnarok Online".