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    Golf-Kreuzflug von Grönland bis Bermuda – eine der außergewöhnlichsten Golfreisen der Welt

    Hannover 20. Mai 2026: Golf spielen am Rand der Arktis, in den legendären Landschaften des Yellowstone-Nationalparks und schließlich auf einem der spektakulärsten Golfplätze des Atlantiks: Mit einem einzigartigen Golf-Kreuzflug über drei Kontinente präsentiert CONSUL Weltreisen eine der außergewöhnlichsten Golfreisen weltweit.

     

    Die exklusive Reise startet am 1. Mai 2027 ab Wien/Bratislava. Beim Welcome Dinner lernen die Gäste ihre Mitreisenden sowie den erfahrenen Reiseleiter Kai Schepp und das Golf Team kennen, bevor am nächsten Morgen der Privatjet zu einer außergewöhnlichen Route über Europa, Nordamerika und Südamerika aufbricht.

     

    Die Reise verbindet spektakuläre Naturerlebnisse mit ausgewählten Golfplätzen und kulturellen Höhepunkten. Insgesamt führt der Golf-Kreuzflug zu fünf faszinierenden Destinationen: Grönland, Montana & Yellowstone (USA), Guatemala, Cartagena in Kolumbien und schließlich Bermuda.

     

    „Mit diesem Golf-Kreuzflug wollten wir eine Reise schaffen, die es so weltweit noch nicht gibt: Golf vom Polarkreis bis in die Karibik, kombiniert mit einigen der beeindruckendsten Natur- und Kulturlandschaften Amerikas. Unsere Gäste erleben nicht nur außergewöhnliche Golfplätze, sondern auch die Vielfalt eines ganzen Kontinents – komfortabel und stilvoll im Privatjet“, sagt Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer von CONSUL Weltreisen.

     

    Grönland – Golf am Rand der Arktis

     

    Der Auftakt der Reise führt nach Nuuk, der Hauptstadt Grönlands. Zwischen Fjorden, Eisbergen und arktischer Weite spielen die Gäste im Nuuk Golf Club, einem der nördlichsten Golfplätze der Welt. Ergänzt wird der Aufenthalt durch eine Stadttour durch Nuuk sowie ein Fjord-Safari-Bootserlebnis, das die spektakuläre Natur der Region erlebbar macht.

     

    Montana & Yellowstone – Naturwunder der USA

     

    Weiter geht es nach Montana und in den legendären Yellowstone-Nationalpark. Golf gespielt wird auf dem Bridger Creek Golf Course, während zwei intensive Yellowstone-Touren zu Geysiren, Thermalquellen, Wasserfällen und beeindruckenden Landschaften führen. Mit etwas Glück lassen sich Bisons, Wölfe oder Elche in freier Wildbahn beobachten.

     

    Guatemala – Vulkanlandschaften und Maya-Kultur

     

    In Guatemala erleben Reisende eine faszinierende Mischung aus Vulkanlandschaften, Regenwald und kolonialer Kultur. Golf gespielt wird im Mayan Golf Club, ergänzt durch eine Ganztagestour zum Atitlán-See sowie eine spektakuläre Pacaya-Vulkan-Tour.

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    Verfasst von IRW Press
    Golf-Kreuzflug von Grönland bis Bermuda – eine der außergewöhnlichsten Golfreisen der Welt Hannover 20. Mai 2026: Golf spielen am Rand der Arktis, in den legendären Landschaften des Yellowstone-Nationalparks und schließlich auf einem der spektakulärsten Golfplätze des Atlantiks: Mit einem einzigartigen Golf-Kreuzflug über drei Kontinente …
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