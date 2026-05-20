GOLDMAN SACHS stuft Ottobock auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards ging am Dienstagabend auf einige der Vorwürfe von Grizzly Research gegen den Orthopädietechnik-Spezialisten ein. Letztlich sieht er ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, untermauert durch solides Umsatzwachstum. Seine Schätzung liegt zwischen 2025 und 2028 bei im Schnitt 9 Prozent per annum. Auch für die Entwicklung von Margen und Barmittelzuflüssen bleibt er optimistisch./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 54,10EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.