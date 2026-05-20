Siemens bestätigt Jahresziele

Siemens (DE0007236101) hat im 2. Quartal 2026 erneut kräftiges Wachstum beim Auftragseingang verzeichnet, blieb beim Umsatz jedoch leicht hinter den Erwartungen zurück. Die Bestellungen stiegen um 18 Prozent auf 24,1 Mrd. Euro. Besonders die Sparten Smart Infrastructure und Digital Industries entwickelten sich dynamisch. Der Umsatz legte währungsbereinigt um 6 Prozent zu, stagnierte wegen der Dollar-Schwäche jedoch bei 19,8 Mrd. Euro. Analysten hatten etwas mehr erwartet. Das Ergebnis des Industriegeschäfts lag mit 3 Mrd. Euro leicht unter Vorjahr, in dem Siemens von einen Spartenverkauf profitierte. Die operative Marge erreichte solide 15,4 Prozent. Belastend wirkten US-Zölle, insbesondere bei der Zugtechnik-Sparte und Siemens Healthineers. Gleichzeitig stieg der Free Cash-Flow auf 1,7 Mrd. Euro; ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 6 Mrd. Euro wurde angekündigt.

Das Discount-Zertifikat der HSBC (DE000HT81FR3) bringt bei einem Preis von 234,90 Euro eine Renditechance von 15,10 Euro oder 18,2 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.9.26 mindestens auf Höhe des Caps von 250 Euro notiert, andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung.

Capped-Bonus-Strategie mit 28,7 Prozent Puffer (Dezember)

Das Bonus-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FD3QGE8 ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 300 Euro ausgestattet. Beim Kaufpreis von 270,50 Euro liegt der maximale Gewinn bei 29,50 Euro (17,7 Prozent p.a.), sofern die Barriere bei 190 Euro bis zum 18.12.26 nie verletzt wird. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung. Pricing: Zertifikat handelt mit moderatem Aufgeld von ca. 2 Prozent.

Einkommensstrategie mit 11,9 Prozent Kupon p.a. (März)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DU5CJN9) zahlt einen Zinssatz von 11,9 Prozent p.a., die effektive Rendite steigt durch den Kauf unter pari auf 15,8 Prozent p.a., wenn die Aktie am 19.3.27 mindestens auf dem Basispreises von 260 Euro schließt. Ansonsten erhalten Anleger 3 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 260 Euro; Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Trotz des gemischten Marktumfelds kann Siemens in allen Geschäftsbereichen punkten und hält an seinen Jahreszielen fest. Wer sich nahe des Allzeithochs lieber defensiv positionieren und bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie zweistellige Jahresrenditen erzielen will, wählt seine Zertifikate-Strategie nach persönlicher Risikobereitschaft (Sicherheitspuffer).

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de