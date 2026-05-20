Deutsche Telekom hebt Prognose an

Die Deutsche Telekom (DE0005557508) ist robust ins Jahr 2026 gestartet und hebt nach einem starken 1. Quartal seine Jahresprognose leicht an. Der Umsatz stieg organisch um 4,7 Prozent auf 29,9 Mrd. Euro, während das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA AL) um 7,5 Prozent auf 11,5 Mrd. Euro zulegte. Wichtig für Dividendenzahlungen: Der Free Cashflow blieb mit 5,7 Mrd. Euro konstant hoch. Treiber der Entwicklung bleibt die US-Tochter T-Mobile US. Dort stiegen die Serviceumsätze zweistellig, gleichzeitig erhöhte das Unternehmen seine Kundenziele für das Gesamtjahr. Auch in Deutschland zeigt sich Wachstum: Die Anzahl der Glasfaseranschlüsse überschritt erstmals die Marke von 13 Mio. Haushalten. Gleichzeitig nimmt die Nutzung von FTTH-Anschlüssen weiter zu. Vor diesem Hintergrund peilt die Telekom nun ein leicht höheres bereinigtes EBITDA AL von rund 47,5 Mrd. Euro an.

Schließt die Telekom-Aktie am 18.9.26 über dem Cap von 28 Euro, dann erzielt das Discount-Zertifikat der LBBW mit der ISIN DE000LB55TF3 zum Preis von 26,80 Euro eine Rendite von 1,20 Euro oder 13,1 Prozent p.a. Andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung.

Bonus-Strategie mit 16,5 Prozent Puffer (September)

Das Capped-Bonus-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FD562H5 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 30 Euro, sofern die Aktie bis zum 18.9.26 niemals die Barriere bei 24,50 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 28,70 Euro liegt die maximale Rendite bei 1,30 Euro oder 12,8 Prozent p.a. Attraktives Abgeld von ca. 2 Prozent. Im Fall einer Verletzung der Barriere erfolgt eine Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 10 Prozent p.a. Kupon (Juni 2027)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK4CAB4 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung 10 Prozent Zinsen p.a.; durch den Kaufpreis unter pari steigt die effektive Rendite auf 11,5 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag (17.6.27) oberhalb des Basispreises von 28 Euro notiert. Ansonsten gibt’s 35 Aktien (= 1.000 Euro / 28 Euro) und die Bruchteile im Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Die Deutsche Telekom unterstreicht erneut ihre Rolle als defensiver Stabilitätswert im europäischen Telekomsektor. Die hohen Free Cash-Flows sprechen für eine attraktive Dividendenpolitik, was das Abwärtspotenzial puffert. Wer sich defensiv positionieren und schon bei einer Seitwärtsbewegung interessante Renditen erzielen will, wählt ein Zertifikat nach individuellem Sicherheitsbedürfnis.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Telekom Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de