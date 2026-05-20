Star Copper engagiert Klaus Heppe, ehemaligen Exploration Manager bei Teck Resources, als strategischen Berater

Vancouver, British Columbia / 20. Mai 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) („Star Copper“ oder das „Unternehmen“), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 15. Mai 2026 mit Klaus Heppe, einem in Vancouver ansässigen technischen Berater mit langjähriger Erfahrung in der Erschließung von Porphyr-Projekten von der Exploration bis zur Kommerzialisierung, einen Beratervertrag (der „Vertrag“) unterzeichnet hat. Im Rahmen des Vertrags wird Herr Heppe das Unternehmen und das Board unter anderem bei bestimmten technischen, Explorations- und strategischen Projektentwicklungsoptionen unterstützen und beraten (die „Dienstleistungen“).

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, sagt dazu: „Nachdem wir kurz vor der Aufnahme der umfassendsten Explorationsarbeiten mit größtmöglicher Koordinierung in der Geschichte des Projekts Star stehen, sind wir unglaublich dankbar, dass Klaus unser Team unterstützen wird. Er wird umfangreiches Knowhow in den Bereichen Technik, Management und Wissenschaft in eine Explorationssaison einbringen, die sich zu unserer intensivsten und lohnendsten entwickeln könnte.“

„Seine tiefgreifenden Fachkenntnisse, praktische Erfahrung und Projektentwicklungskompetenzen sind genau das, was wir brauchen, um den vor uns liegenden Herausforderungen zu begegnen“, so Jones weiter. „Im Namen des ganzen Teams freuen wir uns auf die Zusammenarbeit, um unser Verständnis dessen zu vertiefen, was unserer Überzeugung nach tatsächlich eine distriktweite Entdeckung sein könnte.“ (Siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Mai 2026).

Im Rahmen der zu erbringenden Dienstleistungen wird Herr Heppe das Team unter anderem bei der Entwicklung einer klaren, prüfbaren Explorationshypothese (Art, Geometrie, Kontrollen und Gehaltsverteilung des Systems), eines konzeptuellen Entdeckungsmodells zur Förderung einer schrittweisen Definition von Ressourcen, unterstützen und zugleich die Datenintegration und -auswertung sowie die jährlichen Explorations- und Betriebspläne im Einklang mit möglichen Marktergebnissen prüfen.