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    Aramco & Pasqal: Erster Quantencomputer & QaaS im Nahen Osten

    Mit einem Quantensprung in Dhahran eröffnen Aramco und Pasqal Saudi-Arabiens ersten Quantencomputer und ebnen den Weg für eine neue Ära datengetriebener Industrie.

    Aramco & Pasqal: Erster Quantencomputer & QaaS im Nahen Osten
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Aramco und Pasqal haben in Dhahran den ersten Quantencomputer Saudi‑Arabiens sowie die erste kommerzielle „Quantum Computing as a Service“ (QCaaS)-Plattform im Nahen Osten eingeweiht.
    • Die QCaaS-Plattform steht im Aramco‑Rechenzentrum in Dhahran und bietet weltweiten, sicheren Cloud‑Fernzugriff mit geringer Latenz für Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten.
    • Die Pasqal‑QPU basiert auf Neutralatom‑Technologie, steuert 200 programmierbare Qubits; die erste Inbetriebnahme erfolgte im November 2025, mit heutigem Beginn des aktiven Betriebs für industrielle Anwendungen.
    • Aramco fungiert als Referenzkunde und entwickelt eine Roadmap für produktionsreife Quanten‑Anwendungsfälle in Energie, Werkstoffen und Industrie (z. B. Hafenlogistik, CO₂‑Speicherung, Bohrplatzwahl, Bohrplanung).
    • Wa’ed Ventures (der VC‑Arm von Aramco) investierte 2023 in Pasqal; Pasqal (gegründet 2019) hat >275 Mitarbeitende, >25 Kunden, über 500 Mio. USD Finanzierung und strebt einen Nasdaq‑Börsengang an.
    • Zweck der Partnerschaft: Aufbau regionaler Quantenkompetenz, Beschleunigung quantenhybrider Lösungen für Optimierung, Simulation und KI, Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze und Unterstützung der Saudi‑Vision 2030.






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