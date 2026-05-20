45 0 Kommentare Aramco & Pasqal: Erster Quantencomputer & QaaS im Nahen Osten

Mit einem Quantensprung in Dhahran eröffnen Aramco und Pasqal Saudi-Arabiens ersten Quantencomputer und ebnen den Weg für eine neue Ära datengetriebener Industrie.

Aramco und Pasqal haben in Dhahran den ersten Quantencomputer Saudi‑Arabiens sowie die erste kommerzielle „Quantum Computing as a Service“ (QCaaS)-Plattform im Nahen Osten eingeweiht.

Die QCaaS-Plattform steht im Aramco‑Rechenzentrum in Dhahran und bietet weltweiten, sicheren Cloud‑Fernzugriff mit geringer Latenz für Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten.

Die Pasqal‑QPU basiert auf Neutralatom‑Technologie, steuert 200 programmierbare Qubits; die erste Inbetriebnahme erfolgte im November 2025, mit heutigem Beginn des aktiven Betriebs für industrielle Anwendungen.

Aramco fungiert als Referenzkunde und entwickelt eine Roadmap für produktionsreife Quanten‑Anwendungsfälle in Energie, Werkstoffen und Industrie (z. B. Hafenlogistik, CO₂‑Speicherung, Bohrplatzwahl, Bohrplanung).

Wa’ed Ventures (der VC‑Arm von Aramco) investierte 2023 in Pasqal; Pasqal (gegründet 2019) hat >275 Mitarbeitende, >25 Kunden, über 500 Mio. USD Finanzierung und strebt einen Nasdaq‑Börsengang an.

Zweck der Partnerschaft: Aufbau regionaler Quantenkompetenz, Beschleunigung quantenhybrider Lösungen für Optimierung, Simulation und KI, Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze und Unterstützung der Saudi‑Vision 2030.





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