Schoko statt Öl: Diese Aktie hängt Exxon seit 1927 ab

Zum Vergleich: Damit schneidet Hershey deutlich besser ab als der Ölmulti Exxon Mobil. Denn die Exxon Mobil-Aktie erzielte im selben Zeitraum "nur" eine Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 4.027.183,13 Prozent. Aus einem US-Dollar wären somit lediglich 40.273 US-Dollar geworden. Mit Schokolade lässt sich also offenbar mehr verdienen als mit Öl und Gas.

Hätte man am 01. Dezember 1927 1 US-Dollar in Aktien des US-Schokoladenherstellers Hershey investiert, die Anteile bis zum 29. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden konsequent wieder angelegt, so wäre das Investment am Ende theoretisch auf einen Wert von 69.099 US-Dollar gekommen. Dies entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 6.909.822,15 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der US-Finanzprofessor Hendrik Bessembinder hat die kumulierte Buy-and-Hold-Rendite von 29.078 US-Aktien untersucht. Dabei stützte er sich auf die umfangreiche Datenbank des Center for Research in Security Prices (CRSP) der Universität Chicago, eine der renommiertesten Quellen für historische Kurs-, Rendite- und Marktdaten von US-Wertpapieren.

Für seine Rangliste berechnete Bessembinder den Wert einer fiktiven Investition von einem US-Dollar, die ein Anleger am 31. Dezember 1925 in die jeweillige Aktie getätigt hätte. Bei Unternehmen, die ihren Börsengang erst zu einem späteren Zeitpunkt vollzogen oder für die erst zu einem späteren Zeitpunkt Kursdaten vorlagen, begann die Berechnung entsprechend diesem Zeitpunkt. Es wurde unterstellt, dass die Aktien bis zum 31. Dezember 2023 gehalten wurden und alle Dividenden fortlaufend reinvestiert wurden. Mit dieser Methodik wird die gesamte Buy-and-Hold-Rendite erfasst, einschließlich der reinvestierten Ausschüttungen.

Übrigens landete Altria mit 265,5 Millionen Prozent Rendite auf Platz eins von Bessembinders Studie, gefolgt von Vulcan Materials mit 39,3 Millionen Prozent , Kansas City Southern mit 36,2 Millionen Prozent , General Dynamics mit 22 Millionen Prozent und Boeing mit 21,2 Millionen Prozent.

Doch auch hier gilt: Frühere Erfolge an der Börse sind kein Versprechen für die Zukunft. Märkte ändern sich, Risiken verschieben sich – und die weitere Wertentwicklung kann jederzeit anders ausfallen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



