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    AKTIEN IM FOKUS

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    Rüstungswerte stabil - CSG baut Erholungsrally nach Zahlen aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungswerte zeigten sich im trägen Markt stabil
    • CSG Aktien erholten sich seit Montag nahezu 23%
    • JPMorgan sagt CSG stark unterbewertet Ziel 40€
    AKTIEN IM FOKUS - Rüstungswerte stabil - CSG baut Erholungsrally nach Zahlen aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rüstungswerte haben sich am Mittwoch im trägen Marktumfeld zunächst vergleichsweise stabil gezeigt. Auffällig sind vor allem die Papiere des tschechischen Konzerns CSG , die nach Zahlen ihre Erholung seit dem Wochentief am Montag auf fast 23 Prozent ausbauen konnten.

    Seit dem Börsengang im Januar waren die Aktien des Herstellers von Militärfahrzeugen und Munition kräftig unter die Räder geraten und von 35,50 Euro bis auf 13,62 Euro eingebrochen. Nun kosten sie wieder rund 18,70 Euro.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analyst David Perry von JPMorgan ist sehr optimistisch für die Aktien der Tschechen. Sie seien enorm unterbewertet und könnten enorm steigen, schrieb er am Mittwochmorgen. Sein Kursziel liegt entsprechend hoch bei 40 Euro. Der Jahresstart sei sehr stark gewesen, so sein Fazit zum Quartalsbericht./ag/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 255,5 auf Tradegate (20. Mai 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 55,40 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.883,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +23,99 %/+81,85 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Rheinmetall‑Aktie: Viele halten sie für teuer, sehen jedoch starkes Umsatzpotenzial durch Bundeswehraufträge und die Ukraine‑Krise. Bernstein erwartet rund 60% Umsatzsprung im Q2, dessen Bestätigung als operatives Fundament für die Erholung gilt. Es werden Insiderkäufe (A. Pappberger) und ein aktueller Kurs >1.200 € genannt, bei gleichzeitigen geopolitischen Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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