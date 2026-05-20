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    Besonders beachtet!

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    Hochtief Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 20.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Hochtief Aktie bisher um +4,64 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.

    Besonders beachtet! - Hochtief Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 20.05.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

    Hochtief aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 20.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Hochtief. Mit einer Performance von +4,64 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Hochtief Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 477,80, mit einem Plus von +4,64 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Hochtief Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -8,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +35,65 % gewonnen.

    Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,70 %
    1 Monat +0,71 %
    3 Monate +16,30 %
    1 Jahr +179,95 %
    Stand: 20.05.2026, 09:40 Uhr

    Informationen zur Hochtief Aktie

    Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,21 Mrd. € wert.

    Hochtief: Es war zu befürchten … und wo wartet jetzt ein Boden?


    Ich hatte an dieser Stelle vor zwei Wochen in Bezug auf die Hochtief-Aktie getitelt „nomen est omen“, weil nach dem Kurssprung der Tage zuvor ein immenses Risiko bestand, dass nach „hoch“ eher über kurz als über lang „tief“ käme. So kam es auch … wie könnte es weitergehen?

    So schlagen sich die Wettbewerber von Hochtief

    Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,83 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -0,14 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,45 %.

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    Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hochtief

    +3,50 %
    -8,70 %
    +0,71 %
    +16,30 %
    +179,95 %
    +505,97 %
    +542,37 %
    +314,71 %
    +1.991,71 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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