Hochtief Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 20.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Hochtief. Mit einer Performance von +4,64 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Hochtief Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 477,80€, mit einem Plus von +4,64 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Hochtief Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -8,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +35,65 % gewonnen.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,70 % 1 Monat +0,71 % 3 Monate +16,30 % 1 Jahr +179,95 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 20.05.2026, 09:40 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,21 Mrd. € wert.

Ich hatte an dieser Stelle vor zwei Wochen in Bezug auf die Hochtief-Aktie getitelt „nomen est omen“, weil nach dem Kurssprung der Tage zuvor ein immenses Risiko bestand, dass nach „hoch“ eher über kurz als über lang „tief“ käme. So kam es auch … wie könnte es weitergehen?

So schlagen sich die Wettbewerber von Hochtief

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,83 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -0,14 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,45 %.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.