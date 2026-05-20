GOLDMAN SACHS stuft H&M auf 'Sell'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 160 auf 150 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen für die Schweden am Dienstagabend an maueres Wachstum im zweiten Geschäftsquartal an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:24 / BST
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 14,67EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 160
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 160
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
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