GOLDMAN SACHS stuft H&M auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 160 auf 150 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen für die Schweden am Dienstagabend an maueres Wachstum im zweiten Geschäftsquartal an./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:24 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 14,67EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 160

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m

