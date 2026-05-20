Bundesfinanzhof erklärt neue Grundsteuer für rechtens
Für Sie zusammengefasst
- BFH weist Klagen gegen Grundsteuerreform ab
- II Senat sieht keinen Verstoß gegen Grundgesetz
- Richterin Wert begründet Urteil in München
Foto: Siarhei - 356130783
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Grundsatzurteil die Klagen gegen die Neuregelung der Grundsteuer in Baden-Württemberg abgewiesen. Das Gesetz verstößt laut Urteil des II. Senats am höchsten deutschen Finanzgericht nicht gegen das Grundgesetz oder die baden-württembergische Landesverfassung, wie die Vorsitzende Richterin Franceska Wert bei der Urteilsbegründung in München sagte./cho/DP/stk
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