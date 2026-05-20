GOLDMAN SACHS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für United Internet von 34,60 auf 34,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen für United Internet und die Tochter Ionos an die jüngsten Ergebnisse und den Ausblick auf 2026 an. Er berücksichtigt zudem, dass der AdTech-Bereich des Webhosters nun als nicht fortgeführtes Geschäft bilanziert wird. Darüber hinaus floss der Verkauf von Versatel von United Internet an die Tochter 1&1 ein./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:53 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 26,44EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Lee

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,40

Kursziel alt: 34,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

