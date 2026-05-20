Micron Technology Aktie heute im Plus - 20.05.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Micron Technology. Sie steigt um +3,28 % auf 619,60€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +2,48 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 619,60€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +70,91 % bei Micron Technology.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -9,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +60,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Micron Technology +144,36 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,88 % 1 Monat +60,17 % 3 Monate +70,91 % 1 Jahr +594,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 20.05.2026, 09:56 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Micron-Aktie: Der Kurs zeigt Abwärts- bzw. Korrektursignale nach einem heftigen Aufschwung, der jüngst parabol verlief. Thematisiert werden Bewertung und fundamentale Treiber: starke Abhängigkeit vom KI-Boom, Konkurrenz durch Samsung/SK Hynix, hoher Kapitalbedarf und zyklische Gewinnschwankungen, sowie geopolitische Risiken. Eine mögliche Neubewertung des Sektors durch steigende Anleiherenditen wird diskutiert; Nvidia wird als relevanter Impuls genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 698,63 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Western Digital und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,36 %. Western Digital notiert im Plus, mit +1,07 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -1,30 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.