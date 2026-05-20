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    Besonders beachtet!

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    HENSOLDT Aktie gut behauptet +3,09 % - 20.05.2026

    Am 20.05.2026 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um +3,09 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie gut behauptet +3,09 % - 20.05.2026
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 20.05.2026

    Die HENSOLDT Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,09 % auf 82,08 zulegen. Das sind +2,46  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +6,84 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 82,08, mit einem Plus von +3,09 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der HENSOLDT Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -5,06 %.

    Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um +13,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,23 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +8,73 % gewonnen.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,86 %
    1 Monat -2,23 %
    3 Monate -5,06 %
    1 Jahr +7,12 %
    Stand: 20.05.2026, 09:57 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hensoldt-Aktie: Charttechnisch wird ein Ausbruch aus dem Abwärtstrend diskutiert, gestützt von starker Auftragslage (Book-to-Bill >1, Rekord-Auftragsbestand ca. 9,8 Mrd.). Fundamentale Ziele: 2026 Umsatz ca. 2,75 Mrd., EBITDA 18,5–19%; Langfristziel 6 Mrd. bis 2030. Bewertungswarnung: Forward-KGV ca. 40 bei Kursen 70–75 €. Kursziel-Diskussionen reichen von 78–81 € bis 100 €+, je nach Execution.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,44 Mrd. € wert.

    Rüstungswerte stabil - CSG baut Erholungsrally nach Zahlen aus


    Rüstungswerte haben sich am Mittwoch im trägen Marktumfeld zunächst vergleichsweise stabil gezeigt. Auffällig sind vor allem die Papiere des tschechischen Konzerns CSG , die nach Zahlen ihre Erholung seit dem Wochentief am Montag auf fast 23 Prozent …

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    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +2,76 %
    +13,86 %
    -2,23 %
    -5,06 %
    +7,12 %
    +147,67 %
    +490,37 %
    +392,89 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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