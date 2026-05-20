OHB Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 20.05.2026

Die OHB Aktie ist bisher um -7,65 % auf 531,00€ gefallen. Das sind -44,00 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +20,93 %, geht es heute bei der OHB Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Obwohl die OHB Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +126,67 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +66,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +91,71 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von OHB +413,78 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +66,57 % 1 Monat +91,71 % 3 Monate +126,67 % 1 Jahr +760,12 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 20.05.2026, 09:57 Uhr

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,16 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,40 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,51 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,59 %. Lockheed Martin verliert -0,20 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,35 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.