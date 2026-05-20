NEL ASA Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 20.05.2026

Mit einer Performance von -6,69 % musste die NEL ASA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der NEL ASA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,74 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,69 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

Obwohl die NEL ASA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +55,63 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um -3,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NEL ASA auf +54,15 %.

NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,20 % 1 Monat +32,80 % 3 Monate +55,63 % 1 Jahr +42,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

Stand: 20.05.2026, 09:57 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Fundamentaldaten zur Nel ASA. Im Fokus stehen potenzielle Umsatz- und Margenpotenziale: konservativ geschätzt 12–25 Mio USD/Jahr bei ca. 11 GW bis 2030; bei 40 GW bis 2032 15–50 Mio USD/Jahr nach Rabatten. Zudem wird über Strategien wie eine Samsung-Übernahme, Reliance-Deals, Lizenzgebühren, Vertragslaufzeiten und Abhängigkeiten diskutiert, die die Bewertung beeinflussen.

Informationen zur NEL ASA Aktie

Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 505,58 Mio. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von NEL ASA

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,89 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +1,59 %.

NEL ASA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.